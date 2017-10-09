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НБУ ограничил работу шести банков

09.10.2017 16:24
По словам замглавы НБУ Рожковой, шесть банков не выполнили требование по капиталу
Екатерина Рожкова (фото - НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) ограничил работу шести банков, которые не выполнили требование о докапитализации до 200 млн грн. Об этом в эфире радио Вести заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает Укринформ.

"Шесть банков не выполнили требование по капиталу, мы с ними работаем. Они сейчас работают в режиме ограничений. Все эти банки завели средства, но у нас много вопросов к источнику происхождения средств", - сказала Рожкова.

Она также отметила, что сейчас идет проверка этих средств.

Напомним, ранее Рожкова заявляла, что по результатам диагностического обследования небольших банков, только четыре нуждаются в докапитализации на общую сумму 143,1 млн грн.

НБУ постановлением от 4 февраля 2016 года установил, что к 11 января 2017 года банки должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн. Одновременно постановлением от 7 апреля 2016 года Нацбанк смягчил установленный ранее график докапитализации, в частности, вместо требования к банкам увеличить до 11 января 2017 года уставный капитал до 300 млн обязал их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине 2017 года. Потом до середины 2018 года уставный капитал банков должен быть увеличен минимум до 300 млн грн, до середины 2019 года - до 400 млн грн, до середины 2020 году - до 450 млн грн, к середине 2024 года - до 500 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, капитал, Рожкова
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