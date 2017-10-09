К закрытию межбанка доллар подешевел на 15 копеек

В понедельник, 9 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,63/26,66, к закрытию котировки составили 26,48/26,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,48, максимальные - 26,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные - 26,66.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4560/0,4569, к закрытию котировки составили 0,4531/0,4541.

Торги по евро начались с котировок 31,2210/31,2535, к закрытию котировки составили 31,0663/31,1015.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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