Побочный эффект. Депозиты готовятся к праздникам

Борьба с инфляцией приведет к росту депозитных ставок на 1-1,5%

Национальный банк впервые с 2015 года повысил учетную ставку на 1 п.п. до 13,5% годовых. Причиной стала разогнавшаяся в сентябре инфляция до 16,4%. В НБУ рассчитывают, что повышение ставки будет стимулировать приток гривневых сбережений в банковский сектор. Это поможет сдержать потребительский спрос и приведет к снижению инфляции. LIGA.net выясняла, когда и как повышение ключевой ставки может отразится на конечном потребителе.



Учетная ставка НБУ отражает стоимость денег на рынке. Ее повышение в краткосрочном периоде влияет на банки, которые работают на межбанковском рынке, привлекают или размещают ресурсы в НБУ.

Увеличение или уменьшение учетной ставки дает сигнал рынку, но не отражается на нем мгновенно. "На скорость изменения цены денег для банков и потребителей влияет индивидуальный уровень ликвидности той или иной институции, а также объем раннее взятых перед клиентами договорных обязательств", - говорит Руслан Спивак, глава департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж Райффайзен Банка Аваль.

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Весь год проценты по вкладам в украинских банках неуклонно снижались. По данным Национального банка, гривневые депозиты для физлиц подешевели с 17,2% в начале года до 13,4% в конце октября. Валютные вклады банки в среднем привлекают под 3,7% годовых - на 2 п.п. меньше, чем в январе. Снижение ставок связано с тем, что уровень ликвидности в банковской системе находится на достаточном уровне, и банкам не нужны "дорогие" деньги населения.



Продолжится ли эта тенденция после решения НБУ? "Повышение учетной ставки само по себе не будет причиной пересмотра ставок, - объясняет Юлия Мороз, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка. - Это скорее сигнал рынку о нецелесообразности дальнейшего снижения ставок для привлечению ресурсов".



Опрошенные LIGA.net банкиры, считают, что в связи с ухудшением инфляционных ожиданий, в краткосрочном периоде процентные ставки по депозитам в гривне будут расти. "Учитывая текущий уровень ликвидности банковской системы и невыполнение изначального таргета по инфляции, я ожидаю повышение уже в начале ноября депозитных ставок на 1-1,5%", - считает Спивак.



"Устойчивый тренд снижения депозитных ставок, наблюдавшийся на протяжении всего года, приостановится", - говорит Марина Дутлова, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр.

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Симметрично поведут себя и ставки по кредитам. "Стоимость кредитов напрямую определяется депозитными ставками. К сожалению, предпосылок для снижения платы за риск пока также не наблюдается, учитывая отсутствие законодательного улучшения защиты прав кредиторов", - считает Дутлова.



Финансисты надеются, что повышение процентной ставки станет разовым событием и приведет к снижению инфляционных процессов, а незначительное повышение депозитных ставок не станет новым трендом.

"До конца года мы не ожидаем снижения депозитных ставок, но в долгосрочной перспективе, постепенное снижение стоимости ресурсов сохранится", - говорит Мороз.



"К концу года перед зимними праздниками банк планирует предложить повышенную ставку по действующим краткосрочным депозитным программам в национальной валюте. Но, такое повышение будет носить временный характер и не повлияет на общий тренд по снижению процентов по депозитам", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Ощадбанка.