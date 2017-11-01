Fitch повысил рейтинги ПриватБанка до уровня B

Ключевые рейтинги ПриватБанка по версии Fitch повышены до уровня B- со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги ПриватБанка до уровня B- со "стабильным" прогнозом. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



Рейтинг жизнеспособности банка повышен до B-, а национальный долгосрочный рейтинг увеличен до AA- (ukr) с BB (ukr) со "стабильным" прогнозом.



"Повышение рейтингов ПриватБанка отражает стабилизацию кредитоспособности банка, которая последовала за процедурами национализации банка и улучшение ликвидной позиции", - считают аналитики Fitch.



Ранее другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, сообщило о повышении кредитных рейтингов ПриватБанка до ССC+/С со "стабильным" прогнозом.



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