Fitch повысил рейтинги ПриватБанка до уровня B-
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги ПриватБанка до уровня B- со "стабильным" прогнозом. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
Рейтинг жизнеспособности банка повышен до B-, а национальный долгосрочный рейтинг увеличен до AA- (ukr) с BB (ukr) со "стабильным" прогнозом.
"Повышение рейтингов ПриватБанка отражает стабилизацию кредитоспособности банка, которая последовала за процедурами национализации банка и улучшение ликвидной позиции", - считают аналитики Fitch.
Ранее другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, сообщило о повышении кредитных рейтингов ПриватБанка до ССC+/С со "стабильным" прогнозом.
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