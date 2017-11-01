 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Fitch повысил рейтинги ПриватБанка до уровня B-

01.11.2017 09:55
Ключевые рейтинги ПриватБанка по версии Fitch повышены до уровня B- со "стабильным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги ПриватБанка до уровня B- со "стабильным" прогнозом. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.

Рейтинг жизнеспособности банка повышен до B-, а национальный долгосрочный рейтинг увеличен до AA- (ukr) с BB (ukr) со "стабильным" прогнозом.

"Повышение рейтингов ПриватБанка отражает стабилизацию кредитоспособности банка, которая последовала за процедурами национализации банка и улучшение ликвидной позиции", - считают аналитики Fitch.

Ранее другое международное рейтинговое агентство, Standard & Poor's, сообщило о повышении кредитных рейтингов ПриватБанка до ССC+/С со "стабильным" прогнозом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров