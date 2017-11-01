OTP Bank за третий квартал почти удвоил чистую прибыль
OTP Bank получил 667,4 млн грн чистой прибыли за январь-сентябрь. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.
По сравнению с первым полугодием эта сумма почти вдвое выше.
В III квартале чистый комиссионный доход OTP составил 247,9 млн грн, что на 26% выше результата аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банка вырос с начала года до 1,41 млрд грн.
Общий депозитный портфель финучреждения в третьем квартале вырос на 896,1 млн грн - до 22,69 млрд грн. В частности, остатки средств на счетах юридических лиц выросли до 13,43 млрд грн, а на счетах физических лиц - до 9,26 млрд грн.
Кредитный портфель банка сократился на 0,57%, составив 23,41 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц составил 15,81 млрд грн (-1,5% в квартальном исчислении). При этом объем кредитов, выданных физическим лицам, в третьем квартале увеличился на 107,1 млн грн - до 7,6 млрд грн.
Активы OTP Bank по итогам III квартала составили 26,84 млрд грн. Регулятивный капитал на конец квартала составил 3,01 млрд грн, показатель адекватности регулятивного капитала - 14,94 % (при нормативе не менее 10%).
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