 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

OTP Bank за третий квартал почти удвоил чистую прибыль

01.11.2017 09:45
Чистая прибыль OTP Bank на 1 октября превысила 667 млн грн
Фото: nelso.ru

OTP Bank получил 667,4 млн грн чистой прибыли за январь-сентябрь. Об этом финучреждение сообщает в своей отчетности на официальном сайте.

По сравнению с первым полугодием эта сумма почти вдвое выше.

В III квартале чистый комиссионный доход OTP составил 247,9 млн грн, что на 26% выше результата аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банка вырос с начала года до 1,41 млрд грн.

Общий депозитный портфель финучреждения в третьем квартале вырос на 896,1 млн грн - до 22,69 млрд грн. В частности, остатки средств на счетах юридических лиц выросли до 13,43 млрд грн, а на счетах физических лиц - до 9,26 млрд грн.

Кредитный портфель банка сократился на 0,57%, составив 23,41 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц составил 15,81 млрд грн (-1,5% в квартальном исчислении). При этом объем кредитов, выданных физическим лицам, в третьем квартале увеличился на 107,1 млн грн - до 7,6 млрд грн.

Активы OTP Bank по итогам III квартала составили 26,84 млрд грн. Регулятивный капитал на конец квартала составил 3,01 млрд грн, показатель адекватности регулятивного капитала - 14,94 % (при нормативе не менее 10%).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, OTP Bank
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров