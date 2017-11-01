Ощадбанк сообщил о готовности к запуску Android Pay
Государственный Ощадбанк внедряет платежный сервис Android Pay. Об этом в ходе презентации Android Pay в Украине сообщил министр финансов Александр Данилюк.
По информации пресс-службы Ощадбанка, оплату можно будет сделать через терминалы банка с бесконтактной технологией. В терминальной сети банка их уже 75%. З несколько месяцев Ощадбанк планирует оснастить все POS-терминалы модулем для считывания бесконтактных платежей, в частности Android Pay.
Перечень сетей, которые принимают платежи через сервис, указан на сайте Android. Для бесконтактной оплаты необходимо иметь смартфон с установленным приложением и встроенным модулем NFC.
1 ноября компания Google запустила Android Pay в Украине. Первым банком-партнером стал Приватбанк.
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