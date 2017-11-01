 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ уточнил порядок ведения кассовых операций в банках

01.11.2017 13:32
Регулятор дополнил инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок ведения кассовых операций для украинских банков.

Согласно постановлению правления НБУ от 26 октября N107 "Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которое вступает в силу с 1 ноября, оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.

Инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине дополнена едиными характеристиками упаковочного материала, используемого для упаковки банкнот и монет, а также требованиями вложения монет в упаковку, отмечает НБУ.

Постановление уточняет сроки передачи банками статистической отчетности и сомнительных банкнот на исследования, что связано с трансформационными процессами, которые происходят в Нацбанке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров