НБУ укрепил гривню еще на 8 копеек
10.11.2017 08:35
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек
Фото - iStock/Global Images Ukraine
На 10 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2655,8575 грн за $100;
3088,7623 грн за 100 евро;
4,4823 грн за 10 руб РФ.
На 9 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2663,6246 грн за $100;
3087,1409 грн за 100 евро;
4,4957 грн за 10 руб РФ.
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