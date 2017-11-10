Официальные курсы банковских металлов на 10.11.2017
10.11.2017 08:37
Нацбанк Украины установил на 10 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 341224,57 грн;
серебро - 4541,52 грн;
платина - 246463,58 грн;
палладий - 267046,47 грн.
Напомним, на 9 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 342009,40 грн;
серебро - 4526,83 грн;
платина - 246651,64 грн;
палладий - 266362,46 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Официальные курсы банковских металлов на 10.11.2017 08:37
- НБУ укрепил гривню еще на 8 копеек 08:35
- НБУ назначил нового директора департамента платежных систем 18:27
- НАБУ отрицает связь средств Онищенко с "деньгами Януковича" 18:18
- Сергея Рыбалку сняли с должности главы финансового комитета Рады 16:44
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus