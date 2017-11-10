Корпоративное кредитование выросло почти на 20 млрд грн - НБУ
В третьем квартале гривневые корпоративные кредиты выросли на 4,8%, или почти на 20 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
"Если раньше рост кредитов в гривне был в основном вызван реструктуризацией старых валютных кредитов, то в третьем квартале банки предоставляли новые короткие кредиты стратегическим предприятиям (государственные банки) и компаниям с иностранными инвестициями (иностранные банки)", - отмечает регулятор.
По данным НБУ, бизнес-кредитование нарастили все группы банков кроме ПриватБанка, розничное - все группы без исключения.
В целом за отчетный период розничные кредиты в гривне выросли на 9,5%, или 7,8 млрд грн.
НБУ прогнозирует, что при условии отсутствия значительных негативных шоков финучреждения ускорят кредитования бизнеса и активнее будут выдавать кредиты населению.
Результаты последнего опроса об условиях кредитования (октябрь 2017 года) свидетельствуют о неизменных планах банков быстрее кредитовать корпорации и домохозяйства, отметили в Нацбанке.
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