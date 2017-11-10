Корпоративное кредитование выросло почти на 20 млрд грн - НБУ

По данным регулятора, бизнес-кредитование нарастили все группы банков кроме ПриватБанка

В третьем квартале гривневые корпоративные кредиты выросли на 4,8%, или почти на 20 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Если раньше рост кредитов в гривне был в основном вызван реструктуризацией старых валютных кредитов, то в третьем квартале банки предоставляли новые короткие кредиты стратегическим предприятиям (государственные банки) и компаниям с иностранными инвестициями (иностранные банки)", - отмечает регулятор.

По данным НБУ, бизнес-кредитование нарастили все группы банков кроме ПриватБанка, розничное - все группы без исключения.

В целом за отчетный период розничные кредиты в гривне выросли на 9,5%, или 7,8 млрд грн.

НБУ прогнозирует, что при условии отсутствия значительных негативных шоков финучреждения ускорят кредитования бизнеса и активнее будут выдавать кредиты населению.

Результаты последнего опроса об условиях кредитования (октябрь 2017 года) свидетельствуют о неизменных планах банков быстрее кредитовать корпорации и домохозяйства, отметили в Нацбанке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.