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Банковское кредитование в Украине растет пятый месяц подряд

10.11.2017 09:41
НБУ прогнозирует дальнейший рост кредитования бизнеса и населения
Фото - НБУ

В октябре пятый месяц подряд банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, за месяц остатки по кредитам в гривне увеличились на 0,9% по сравнению с сентябрем - до 548,2 млрд. грн.

"Положительная динамика обеспечена приростом остатков не только по кредитам, предоставленным населению, но и по кредитам корпоративному сектору, кредитование которого оживилось в третьем квартале этого года. Портфель кредитов бизнеса и домохозяйствам вырос на 0,4% м/м и 3% м/м соответственно", - отметили в Нацбанке.

Также по данным НБУ, выросли остатки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, - до $16,4 млрд в эквиваленте. "Этому способствовал прирост остатков по кредитам, предоставленным бизнесу - на 1,8% м/м. В то же время, остатки по кредитам, выданным населению, продолжали сокращаться - на 1,2% м/м", - отметил регулятор.

НБУ ожидает, что при отсутствии значительных негативных шоков финучреждения ускорят кредитование бизнеса и активнее будут выдавать кредиты населению.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: кредит, НБУ
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