Держатели бондов ПриватБанка подали иск в Лондонский суд
Новое доверенное лицо по еврооблигациям национализированного ПриватБанка, компания Madison Pacific Trust, подало заявление в Лондонский арбитражный суд. Об этом эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи.
Madison Pacific Trust Limited является доверенным лицом по еврооблигациям ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года.
Заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и ПриватБанком, заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.
Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.
В рамках национализации финучреждения его обязательства перед SPV - эмитентом еврооблигаций - подлежали bail-in. Их обменяли на акции дополнительной эмисси банка.
Киевский апелляционный административный суд 6 ноября подтвердил решение суда первой инстанции о том, что члены семей братьев Суркисов не являются связанными лицами с ПриватБанком.
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Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) и группе СМИ о защите его чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску, кроме НБУ и СМИ, является ПриватБанк.
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