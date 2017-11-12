Держатели бондов ПриватБанка подали иск в Лондонский суд

Трасти по облигациям ПриватБанка подал заявление в Лондонский арбитражный суд

Новое доверенное лицо по еврооблигациям национализированного ПриватБанка, компания Madison Pacific Trust, подало заявление в Лондонский арбитражный суд. Об этом эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance сообщает на сайте Лондонской фондовой биржи.



Madison Pacific Trust Limited является доверенным лицом по еврооблигациям ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года.



Заявления касаются кредитных соглашений между эмитентом и ПриватБанком, заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.



Доверитель будет информировать держателей еврооблигаций о дальнейшем продвижении процесса.



В рамках национализации финучреждения его обязательства перед SPV - эмитентом еврооблигаций - подлежали bail-in. Их обменяли на акции дополнительной эмисси банка.



Киевский апелляционный административный суд 6 ноября подтвердил решение суда первой инстанции о том, что члены семей братьев Суркисов не являются связанными лицами с ПриватБанком.



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Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины (НБУ) и группе СМИ о защите его чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску, кроме НБУ и СМИ, является ПриватБанк.



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