Официальные курсы банковских металлов на 13.11.2017

Нацбанк Украины установил на 13 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340594,14 грн;

серебро - 4507,84 грн;

платина - 247666,26 грн;

палладий - 269409,98 грн.

Напомним, на 10 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341224,57 грн;

серебро - 4541,52 грн;

платина - 246463,58 грн;

палладий - 267046,47 грн.

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