Новым главой ПриватБанка станет иностранец – СМИ
Новый председатель правления ПриваБанка будет назначен к годовщине национализации учреждения, и им станет иностранец. Об этом пишет ZN.UA.
"К годовщине национализации будет представлен новый председатель правления Приватбанка, и им, конечно, будет нерезидент. Увы, после судебного иска экс-собственников против Шлапака все отечественные претенденты на пост главы хотели получить от действующей власти хоть какой-то иммунитет. И теоретически подобные гарантии им могли бы предоставить на Банковой. Но там, очевидно, не готовы ничего гарантировать. Поэтому председателем правления крупнейшего в стране банка, втянутого в сотни судов с олигархами, их партнерами, держателями бондов и бывшими заемщиками, станет иностранец", - пишет издание.
ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2017 г. Председателем правления банка стал Александр Шлапак. 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Шлапака об отставке.
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