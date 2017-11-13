Новым главой ПриватБанка станет иностранец – СМИ

Новый председатель правления ПриватБанка будет назначен в декабре 2017 года

Новый председатель правления ПриваБанка будет назначен к годовщине национализации учреждения, и им станет иностранец. Об этом пишет ZN.UA.

"К годовщине национализации будет представлен новый председатель правления Приватбанка, и им, конечно, будет нерезидент. Увы, после судебного иска экс-собственников против Шлапака все отечественные претенденты на пост главы хотели получить от действующей власти хоть какой-то иммунитет. И теоретически подобные гарантии им могли бы предоставить на Банковой. Но там, очевидно, не готовы ничего гарантировать. Поэтому председателем правления крупнейшего в стране банка, втянутого в сотни судов с олигархами, их партнерами, держателями бондов и бывшими заемщиками, станет иностранец", - пишет издание.

ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2017 г. Председателем правления банка стал Александр Шлапак. 21 июля Наблюдательный совет Приватбанка удовлетворил просьбу Шлапака об отставке.

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