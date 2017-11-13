Фонд гарантирования ищет инвестора для банка Богуслав
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск инвестора для неплатежеспособного банка Богуслав. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Фонд предлагает такие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка: ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств; создание и продажа инвестору переходного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору.
Национальный банк Украины объявил банк Богуслав неплатежеспособным 6 ноября.
Согласно декларациям главы Государственной фискальной служба Романа Насирова, по итогам 2015 года, а банке у него было 1,68 млн грн, у его супруги Катерины Глимбовской - 2,85 тыс. грн. По итогам прошлого года у Насирова оставалось в банке 107 грн, у жены - 95 грн.
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