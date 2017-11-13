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Фонд гарантирования ищет инвестора для банка Богуслав

13.11.2017 12:00
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет инвестора для вывода банка Богуслав с рынка
Фото: iStock/Global Images UKraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск инвестора для неплатежеспособного банка Богуслав. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Фонд предлагает такие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка: ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств; создание и продажа инвестору переходного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Национальный банк Украины объявил банк Богуслав неплатежеспособным 6 ноября.

Согласно декларациям главы Государственной фискальной служба Романа Насирова, по итогам 2015 года, а банке у него было 1,68 млн грн, у его супруги Катерины Глимбовской - 2,85 тыс. грн. По итогам прошлого года у Насирова оставалось в банке 107 грн, у жены - 95 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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