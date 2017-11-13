Фонд гарантирования ищет инвестора для банка Богуслав

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет инвестора для вывода банка Богуслав с рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск инвестора для неплатежеспособного банка Богуслав. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Фонд предлагает такие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка: ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств; создание и продажа инвестору переходного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору.



Национальный банк Украины объявил банк Богуслав неплатежеспособным 6 ноября.



Согласно декларациям главы Государственной фискальной служба Романа Насирова, по итогам 2015 года, а банке у него было 1,68 млн грн, у его супруги Катерины Глимбовской - 2,85 тыс. грн. По итогам прошлого года у Насирова оставалось в банке 107 грн, у жены - 95 грн.



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