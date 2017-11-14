Глава ВБ - Украине: $40 трлн инвестиций ищут своего адресата

Дальнейшие инвестиции в Украину возможны после земельной реформы и создания антикоррупционного суда, заявил глава группы Всемирного банка

Всемирный банк ищет возможности расширить финансовую поддержку реформ в Украине. Об этом заявил президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким в ходе визита в Киев, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, мы обменялись определенными обязательствами с европейскими институциональными банками с тем, чтобы мы могли дать больше Украине. Сейчас мы дополнительно ищем возможности освободить те или иные ресурсы для того, чтобы направить их в Украину", - сказал Йонг Ким.

Глава Всемирного банка отметил, что открытие рынка земли позволит по предварительным подсчетам увеличить ВВП Украины на 1,5%, и это тот сектор, на который обращают наибольшее внимание инвесторы с точки зрения дальнейшего развития Украины.

Йонг Ким заявил, что после того, как будут сделаны шаги по проведению земельной реформы и созданию антикоррупционного суда, можно говорить о дальнейших инвестициях. Он проинформировал, что в мире есть $40 трлн, которые ищут своего адресата - Украина могла бы стать таким местом.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что за 25 лет, как Украина стала членом Всемирного банка, на инвестиционные проекты в нашей стране было выделено более $11 млрд, и поблагодарил банк за поддержку украинских реформ.

"Среди них пенсионная была определена Всемирным банком как прерогатива номер один, также как и медицинская реформа… Мы значительные средства выделяем на безопасность и оборону. На этой неделе мы будем рассматривать проект государственного бюджета, в котором эти средства также предусмотрены", - сказал спикер парламента.

По словам Парубия, для Украины крайне важно участие Всемирного банка в решении вопросов, связанных с реорганизацией и восстановлением населенных пунктов восточной Украины, находившихся под оккупацией России, а также помощь в решении проблем, связанных с организацией жизнеобеспечения внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 гг.

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