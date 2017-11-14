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Фонд госимущества передает акции УБРР китайской товарной бирже

14.11.2017 10:51
Фонд госимущества Украины получил разрешение Нацбанка на перечисление 99,9% акций УБРР китайскому покупателю
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд государственного имущества Украины передаст пакет акций Украинского банка реконструкции и развития китайской компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd. Об этом в Facebook написал глава ФГИУ Виталий Трубаров.

"Недавно компания получила соответствующее разрешение Национального банка Украины, и Фонд получил основания для перечисления акций покупателю. Сейчас осуществляются все необходимые меры для этого", - сообщил Трубаров.

Как сообщалось, Bohai Commodity Exchange стала победителем конкурса по продаже 99,9% акций УБРР и приобрела пакет акций за 82,83 млн грн.

Bohai Commodity Exchange - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Компания основана в 2009 г. при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тяньцзинь, КНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: УБРР, ФГИУ
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