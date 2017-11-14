Минфин готовит Укргазбанк к приватизации
Министерство финансов договорилось о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией IFC в рамках приватизации Укргазбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно сообщению, Министерство финансов, Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного банка, и Укргазбанк подписали меморандум о взаимопонимании относительно поддержки приватизации финучреждения.
"Это партнерство является мощным сигналом, что Украина серьезно настроена на привлечение частных инвестиций в банковский сектор и качественную трансформацию Укргазбанка", - отметил министр финансов Александр Данилюк.
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