ФГВФЛ рассказал, как выводились деньги из Укргазпромбанка
С целью вывода активов из Укргазпромбанка накануне введения временной администрации, проводилось "схемное кредитование" группы компаний для финансирования совместного несуществующего строительства на сумму 57,6 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
"Нерациональное управление кредитными ресурсами банка стало причиной того, что были профинансированы на 365,68 млн грн проекты, которые оказались убыточными", - отмечает ФГВФЛ.
Банк с целью погашения проблемной задолженности принимал на баланс ипотечное недвижимое имущество по оценочной стоимости, которая в разы превышала рыночную.
Несмотря на все попытки банка признать в судебном порядке эти договоры ничтожными, на сегодняшний день существует решение с обязательством банка произвести зачисление на $1,425 млн.
По фактам выявленных в банке манипуляций, в том числе с активами, уполномоченное лицо фонда подало на 23 октября 22 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 442,23 млн грн.
Балансовая стоимость активов Укргазпромбанка, включенных в ликвидационную массу банка, превысила 1,1 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 277,1 млн грн. 81,3 % активов банка - кредиты юридических и физических лиц. Балансовая стоимость кредитного портфеля - 894,86 млн грн, оценочная стоимость - 116,06 млн грн. Сумма акцептованных кредиторских требований - 637,1 млн грн, вкладчикам выплатили 217,6 млн грн.
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