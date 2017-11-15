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Суд отказал в возмещении Александру Януковичу 1,6 млрд грн

15.11.2017 15:06
Национальный банк выиграл суд у сына Януковича по делу Всеукраинского банка развития
Александр Янукович

Печерский районный суд Киева 14 ноября 2017 года принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как следует из материалов дела, А.Янукович в августе 2017 года обратился с иском к НБУ с требованиями о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО Всеукраинский банк развития, акционером которого он является.

По результатам рассмотрения судебного дела, суд решил, что оснований для удовлетворения иска нет.

Напомним, в января 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Нацбанком постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития к категории неплатежеспособных от 27 ноября 2014 № 743.

НБУ признал ВБР неплатежеспособным 27 ноября 2014 года с "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всеукраинский банк развития, НБУ
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