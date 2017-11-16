Голландский дебют. Как Фонд гарантирования обновил свои аукционы

Первые голландские торги принесли Фонду 3,8 млн грн. Половина покупателей - физлица

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал на голландских аукционах первые активы банков-банкротов. С 30 октября по 15 ноября в системе Prozorro.Sale состоялось 145 торгов. Успешно завершились 27, они принесли Фонду 3,75 млн грн.



Изначально топ-менеджеры Фонда планировали запуск "голландцев" еще 1 сентября. Фактический дебют состоялся только 30 октября - оба первых аукциона по продаже кредитов Эрде Банка провалились из-за отсутствия покупателей. С таким же результатом закончился еще 61 аукцион 13, 14 и 15 ноября. 126 торгов по лотам VAB Банка отменили по инициативе самого Фонда.



В системе Prozorro график "голландцев" распланирован до 9 января. За это время ФГВФЛ намерен провести 1353 аукциона с общей номинальной стоимостью лотов в 13,4 млн грн.



LIGA.net разбиралась в первых итогах "голландской" идеи Фонда.



Как продают



Фонд проводит не классические голландские аукционы. Поступательное снижение цены (на 1% каждые 5 минут) от номинала до 20% от балансовой стоимости - это только первый этап торгов.



После того, как один из зарегистрировавшихся участников сделает ставку и остановит торги, начинается "английская" часть с игрой на повышение. На этом этапе любой из потенциальных покупателей может перекрыть более высоким предложением самую первую ставку, рассказывает замдиректора Департамента консолидированных продаж Фонда Илья Михайлов.



"Нам нужно, чтобы рынок сам определял адекватную цену, - говорит Михайлов. - В нашем случае лучше спускаться вниз, чем торговать на повышение с заведомо высоких для покупателя уровней".



Торги проходят в онлайн-режиме в системе Prozorro в течение одного дня (промежуток - с 9:00 до 16:00). Зарегистрироваться для участия в любом аукционе можно через одну из 40 торговых площадок, аккредитованных при Prozorro.

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Следить за ходом торгов необязательно, английский этап начинается в конкретное время - нужно только знать, когда аукцион должен дойти до минимальной цены продажи, отмечает руководитель проекта Prozorro.Sale Алексей Соболев.



"Голландская система вынуждает покупателя сделать свою ставку как можно быстрее, пока этого не сделал кто-то другой, - рассказывает Соболев. - Даже при условии отсутствия конкурентов, о чем никто с уверенностью не знает, эта ставка дает ориентир другим участникам, которые теперь видят плюс-минус рыночную стоимость актива".



По задумке менеджмента ФГВФЛ, это должно сократить время продажи самых невостребованных лотов до одного дня. Торги начинаются не с оценочной, как раньше, а балансовой цены актива, что также позволяет экономить время, добавляет Соболев.



"Голландские аукционы дают нам четко понять, что по конкретной цене рынок не заинтересовался активом, - поясняет Соболев. - Раньше в таких случаях нужно было делать переоценку, из-за чего между торгами проходило по 4 месяца. Сейчас все заканчивается за один день".



Непроданные лоты повторно выставлять на продажу не будут, их объединят в пулы исходя из стартовой цены в 20% от номинала, говорит Михайлов. Продажа таких пулов тоже пройдет по голландской системе, планка снижения стоимости снизится до 0,04% от номинала (сначала с 20 до 4%, потом с 4 до 0,4% и так далее), отмечает он.



До голландской системы цена актива снижалась слишком медленно - на 10% от торгов к торгам, с учетом времени на переоценку многие активы теряли в цене, рассказывает директор группы ICU Руслан Кильмухаметов.



"Суды проигрывались, залоги выводились, должники банкротились, - вспоминает Кильмухаметов. - Теперь срок снижения цены со 100% до 0,4% сокращен примерно до 7 месяцев, что достаточно оперативно и привлечет больше внимания со стороны инвесторов".



Кто покупает



Первые успешные голландские торги состоялись в пятницу, 10 ноября. Сделками завершилось 23 аукциона из 68. Большая часть (21) - по лотам Фидобанка, еще 2 - по активам банка Киевская Русь.



Средняя цена выкупа лота на первых "голландцах" составила 109 724 грн, усредненный дисконт - 62% от номинальной стоимости актива, отмечают в Фонде гарантирования. Показатель средней стоимости лота улучшился до 133 900 грн во вторник, 15 ноября, когда были проданы еще четыре лота Брокбизнесбанка



В общей сложности Фонд успешно провел 27 из 145 торгов, при общей балансовой стоимости 14,35 млн грн сумма продаж составила 3,75 млн (всего за время работы Prozorro.Sale Фонд продал активов на 4,09 млрд грн). Результат первых торгов превзошел изначальные ожидания авторов проекта, говорит Соболев.







Статус несостоявшихся (кроме Киевской Руси, Брокбизнесбанка и Фидо, продавались активы Эрде Банка, Имэксбанка и Укрбизнесбанка) означает, что активом не заинтересовался ни один из потенциальных покупателей. 126 торгов по активам VAB Банка Фонд отменил по просьбе Transparency International (сотрудничает с Prozorro), которая опасалась перенагрузок в системе.



В 27 успешных аукционах участвовало 27 разных интересантов. Среди них 13 финансовых компаний, все остальные - физлица. Почти в половине случаев (12 из 27) именно физлица стали итоговыми покупателями активов.



"Как правило, физлицо - это инсайдер, то есть человек, как-либо связанный с должником - говорит Соболев. - При голландской системе он не знает, кто еще претендует на нужный ему актив, что вынуждает его нервничать из-за риска, что долг достанется финкомпании или коллекторам".

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Формально физлица действительно покупают активы с меньшим дисконтом: в среднем за 30,2% от номинальной стоимости по сравнению с 24,5% у финкомпаний. Эту цифру сильно искажают торги за кредит физлица в Фидобанке с залогом в виде дома в городе Боярка Киевской области, который выкупило другое физлицо почти за полную стоимость - 98,81%. За этот лот с ним конкурировали еще два других участника, предложившие почти в пять раз меньше балансовой цены актива.



"В этом случае первую ставку сделала финкомпания, по правилам, за ней остается последнее слово, она может перекрыть все остальные предложения - рассказывает Соболев. - Поэтому заинтересованное физлицо решило действовать наверняка, подняв цену почти до максимума".



Все без исключения проданные активы - это кредиты физлиц, как правило, с залогами в виде жилой недвижимости. Самый дорогой лот - кредит банка Киевская Русь с квартирой по улице Лаврская в Киеве, купленный финкомпанией за 484 000 грн при стартовой цене в 817,92 тыс. Это были одни из самых конкурентных торгов - в них участвовало сразу 4 претендента.







В 23 из 27 аукционов участвовал только один покупатель. В таких случаях активы обычно покупались минимум - за 20-21% от номинала. Раньше купить актив без конкуренции было невозможно - торги считались несостоявшимися, говорит Соболев.



Планы и проблемы



В ноябре Фонд планирует провести еще 8 "голландских" дней и провести 469 аукционов по активам Эрде банка, Брокбизнесбанка, Форума, УФС, Интеркредитбанка, Мелиор Банка, VAB, банка Таврика, Дельта Банка, Финансы и Кредит и ВБР. Минимальная стоимость всех лотов (20% от номинала) - 1,4 млн грн. В декабре аукционов будет больше (636), но нижняя цена активов меньше - 1,21 млн.



"Мы будем увеличивать количество голландских аукционов постепенно, - говорит Илья Михайлов. - В течение ноября в день планируем не больше 150 торгов, в декабре - 200-300, в январе - до тысячи. Дальше нас будет ограничивать только рынок".



В приоритете для Фонда сейчас - продажа активов банкротов, у которых заканчиваются сроки ликвидации. Первые в списке - Таврика и Эрде Банк. У Фонда было 5 лет на то, чтобы полностью ликвидировать их, рассказывает замглавы Фонда Светлана Рекрут.



"Просто взять и закрыть банк, пока у нас на балансе есть его активы, мы не можем. - объясняет Рекрут. - Если не получится, придется их списывать".



Первая попытка продать сразу все оставшиеся активы Эрде Банка на голландском аукционе провалилась - это были дебютные торги по новой системе, но никто ими не заинтересовался.



"По отдельности или в пуле, некоторые активы сами по себе могут не представлять интереса, быть очень мелкими и разрозненными, - считает Кильмухаметов из ICU. - Объединение в более крупные пулы может повысить интерес к ним, в том числе за счет повышения общей суммы лота".

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Отказываться от проведения английских аукционов, когда цена снижается до 30% от номинальной стоимости, в Фонде пока не будут, говорит глава Департамента консолидированных продаж Фонда Тарас Елейко. Голландский аукцион "день в день" - это последний этап работы с непопулярными активами, поясняет он.



"Мы продолжим работать с заемщиками, будем пытаться заставить их добровольно погасить долг, - рассказывает Елейко. - "Голландец" идет только в третью очередь, уже после того, как english forward не даст результата".



В целом рынок положительно воспринимает "голландскую задумку" Фонда, но есть нюанс, который может отпугнуть потенциальных инвесторов. Это ценовой порог, который остается слишком высоким, и подход Фонда к формированию пулов активов, отмечает управляющий партнер компании Финактив Александр Гром.



"Голландская система способна перевернуть рынок, если они будут корректно формировать пулы - не нужно смешивать недвижимость и мебель, как это было в одном из лотов, - говорит Гром. - Проблема и с финансовыми ожиданиями, на которые рассчитывал Фонд. Уценивать активы нужно вплоть до 1 гривни".

Сергей Шевчук