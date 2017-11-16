Курсы валют НБУ на 16.11.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 16 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2648,2221 грн за $100;

3135,4950 грн за 100 евро;

4,3955 грн за 10 руб РФ.



На 15 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2649,6372 грн за $100;

3111,9989 грн за 100 евро;

4,4442 грн за 10 руб РФ.



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