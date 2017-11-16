Официальные курсы банковских металлов на 16.11.2017

Нацбанк Украины установил на 16 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339555,04 грн;

серебро - 4532,43 грн;

платина - 245225,37 грн;

палладий - 261379,52 грн.

Напомним, на 15 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337722,76 грн;

серебро - 4487,16 грн;

платина - 247211,15 грн;

палладий - 263108,97 грн.

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