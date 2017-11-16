НБУ начал передавать запасы наличных денег на хранение банкам

Запасы наличности НБУ будут храниться в региональных подразделениях уполномоченных банков

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках пилотного проекта начал передачу уполномоченным банкам на хранение своих запасов наличности. Таким образом, регулятор продолжает делегировать банковским учреждениям часть своих региональных функций, сказано в сообщении НБУ.

Планируется, что запасы наличности НБУ будут храниться в региональных подразделениях уполномоченных банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.

Указанные изменения проводятся в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине, утвержденной решением правления НБУ от 11.08.2016 № 207-рш.

НБУ осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности в соответствии с требованиями положения № 389. К участию в отборе допускаются банки, которые предоставили соответствующие письменные обращения о намерении стать уполномоченными и соответствуют установленным критериям.

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