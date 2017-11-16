 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Украинские банки смогут стать частными обществами

16.11.2017 10:39
Парламент принял закон, который предусматривает снятие для банков ограничения на существование исключительно в форме ПАО

Верховная Рада приняла изменения в ряд законов по поводу упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг 5592-д. За принятие закона проголосовали 237 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года должны быть изменены критерии публичности акционерных обществ, способы и объем раскрытия информации акционерными обществами, порядок эмиссии ценных бумаг.

С 1 января 2018 года с банков снимаются ограничения на существование исключительно в форме публичных акционерных обществ (ПАО). То есть, большая часть украинских банков может стать частными обществами (ЧАО). В частности, банки смогут как привлекать, так и не привлекать публичные формы капитала, но в вопросах корпоративного управления и раскрытия информации для банков останется публичный стандарт.

Также закон предусматривает возможность запрета или ограничения эмиссии и оборота ценных бумаг эмитента, созданного по законам страны-агрессора. Такой запрет или ограничения возможны и в том случае, если эмитент прямо или опосредованно контролируется резидентами страны-агрессора.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, Верховная Рада
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров