Украинские банки смогут стать частными обществами
Верховная Рада приняла изменения в ряд законов по поводу упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг 5592-д. За принятие закона проголосовали 237 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года должны быть изменены критерии публичности акционерных обществ, способы и объем раскрытия информации акционерными обществами, порядок эмиссии ценных бумаг.
С 1 января 2018 года с банков снимаются ограничения на существование исключительно в форме публичных акционерных обществ (ПАО). То есть, большая часть украинских банков может стать частными обществами (ЧАО). В частности, банки смогут как привлекать, так и не привлекать публичные формы капитала, но в вопросах корпоративного управления и раскрытия информации для банков останется публичный стандарт.
Также закон предусматривает возможность запрета или ограничения эмиссии и оборота ценных бумаг эмитента, созданного по законам страны-агрессора. Такой запрет или ограничения возможны и в том случае, если эмитент прямо или опосредованно контролируется резидентами страны-агрессора.
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