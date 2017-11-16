Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,37 до 26,5000 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,17 коп - до 26,7717 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,67 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,03 коп и составляет 31,1313 грн, средний курс продажи - вырос на 0,47 коп до 31,6843 грн. Продать евро дороже можно за 31,36 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,484 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,42 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5000 26,7717 0,4108 0,4484 31,1313 31,6843 Медиана 26,5000 26,7750 0,4235 0,4475 31,1500 31,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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