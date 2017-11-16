Нацбанк выдал 3 млрд грн рефинансирования неизвестному банку

Неназванный банк получил 3 млрд грн рефинансирования от НБУ под 15,5% годовых

Национальный банк Украины 15 ноября провел очередной количественный тендер по рефинансированию банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам тендера была удовлетворена заявка одного банка на сумму в 3 млрд. грн по процентной ставке в 15,5% годовых.

Название банка не сообщается.

Ранее сообщалось, что НБУ и Фонд гарантирования решили отказаться от услуг американских торговых площадок FFN и DebtX, которые занимались продажей залогов Нацбанка по кредитам рефинансирования, выданным в 2008-2014 гг.

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