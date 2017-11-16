 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.51  26.78   EUR:  31.14  31.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Нацбанк выдал 3 млрд грн рефинансирования неизвестному банку

16.11.2017 15:10
Неназванный банк получил 3 млрд грн рефинансирования от НБУ под 15,5% годовых
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины 15 ноября провел очередной количественный тендер по рефинансированию банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам тендера была удовлетворена заявка одного банка на сумму в 3 млрд. грн по процентной ставке в 15,5% годовых.

Название банка не сообщается.

Ранее сообщалось, что НБУ и Фонд гарантирования решили отказаться от услуг американских торговых площадок FFN и DebtX, которые занимались продажей залогов Нацбанка по кредитам рефинансирования, выданным в 2008-2014 гг.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: рефинансирование, НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров