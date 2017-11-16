Сын Януковича хочет судиться с НБУ в международном суде

Александр Янукович планирует оспорить отказ возмещения убытков в размере 1,6 млрд грн в международных судах

Александр Янукович намерен обжаловать решение Печерского районного суда Киева об отказе возмещения убытков в размере 1,6 млрд грн в международных судах. Об этом сообщил адвокат Юрий Кирасир.

"Данное техническое судебное решение является предсказуемым, но при этом необходимым для инициирования международных судебных процессов по факту незаконной экспроприации банка ВБР", - написал Кирасир у себя на странице Facebook.

Иск о незаконности действий НБУ в отношении принадлежащего Александру Януковичу банка в ближайшее время будут переданы на рассмотрение международных судебных инстанций, - добавил адвокат.

Напомним, Печерский районный суд Киева 14 ноября 2017 года принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.

В января 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Нацбанком постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития к категории неплатежеспособных от 27 ноября 2014 № 743.

НБУ признал ВБР неплатежеспособным 27 ноября 2014 года с "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".

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