 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.51  26.78   EUR:  31.14  31.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Сын Януковича хочет судиться с НБУ в международном суде

16.11.2017 16:58
Александр Янукович планирует оспорить отказ возмещения убытков в размере 1,6 млрд грн в международных судах
Александр Янукович

Александр Янукович намерен обжаловать решение Печерского районного суда Киева об отказе возмещения убытков в размере 1,6 млрд грн в международных судах. Об этом сообщил адвокат Юрий Кирасир.

"Данное техническое судебное решение является предсказуемым, но при этом необходимым для инициирования международных судебных процессов по факту незаконной экспроприации банка ВБР", - написал Кирасир у себя на странице Facebook.

Иск о незаконности действий НБУ в отношении принадлежащего Александру Януковичу банка в ближайшее время будут переданы на рассмотрение международных судебных инстанций, - добавил адвокат.

Напомним, Печерский районный суд Киева 14 ноября 2017 года принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.

В января 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Нацбанком постановления "Об отнесении Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития к категории неплатежеспособных от 27 ноября 2014 № 743.

НБУ признал ВБР неплатежеспособным 27 ноября 2014 года с "целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всеукраинский банк развития
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров