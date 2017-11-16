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У Альфа-Банк Украина появился новый совладелец

16.11.2017 18:29
В состав акционеров Альфа-Банк Украина вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung

16 ноября 2017 г. в состав акционеров ПАО Альфа-Банк Украина с долей 9,9% вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Главой наблюдательного совета Альфа-Банк Украина будет назначен австрийский банкир Мартин Шведлер.

"Состав акционеров Альфа-Банк Украина пополнился фондом MSP Stiftung, созданным Мартином Шлаффом, одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и промышленном производстве. MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующегося в розничном кредитовании. Также фонд владеет почти 25% акций компании RHI Magnesita NV, глобального производителя высококачественных огнеупорных изделий", - сказано в сообщении.

Мартин Шведлер имеет многолетний опыт работы в корпоративных финансах и инвестиционном банковском бизнесе в таких компаниях как GE Capital, Raiffeisen Investment AG и Lazard Frères Gestion. Шведлер займет позицию председателя наблюдательного совета банка после согласования его кандидатуры с Национальным банком Украины. Петр Авен, который сейчас занимает этот пост в Альфа-Банк Украина, останется в составе наблюдательного совета финучреждения.

Вхождение нового акционера в Альфа-Банк Украина изменило структуру конечных владельцев участия в банке. Соответственно, основными конечными владельцами участия в Альфа-Банк Украина стали: MSP Stiftung - 9,9%, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%. Сделка проведена в полном соответствии с законодательными и регуляторными нормами Украины. Подробнее со структурой собственности Альфа-Банк Украина можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Альфа-Банк Украина открыл 86 новых отделений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Альфа-Банк
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