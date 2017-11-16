У Альфа-Банк Украина появился новый совладелец
16 ноября 2017 г. в состав акционеров ПАО Альфа-Банк Украина с долей 9,9% вошел международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Главой наблюдательного совета Альфа-Банк Украина будет назначен австрийский банкир Мартин Шведлер.
"Состав акционеров Альфа-Банк Украина пополнился фондом MSP Stiftung, созданным Мартином Шлаффом, одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и промышленном производстве. MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующегося в розничном кредитовании. Также фонд владеет почти 25% акций компании RHI Magnesita NV, глобального производителя высококачественных огнеупорных изделий", - сказано в сообщении.
Мартин Шведлер имеет многолетний опыт работы в корпоративных финансах и инвестиционном банковском бизнесе в таких компаниях как GE Capital, Raiffeisen Investment AG и Lazard Frères Gestion. Шведлер займет позицию председателя наблюдательного совета банка после согласования его кандидатуры с Национальным банком Украины. Петр Авен, который сейчас занимает этот пост в Альфа-Банк Украина, останется в составе наблюдательного совета финучреждения.
Вхождение нового акционера в Альфа-Банк Украина изменило структуру конечных владельцев участия в банке. Соответственно, основными конечными владельцами участия в Альфа-Банк Украина стали: MSP Stiftung - 9,9%, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%. Сделка проведена в полном соответствии с законодательными и регуляторными нормами Украины. Подробнее со структурой собственности Альфа-Банк Украина можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Альфа-Банк Украина открыл 86 новых отделений.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
- У Альфа-Банк Украина появился новый совладелец 18:29
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,465/26,48 17:28
- Сын Януковича хочет судиться с НБУ в международном суде 16:58
- Нацбанк выдал 3 млрд грн рефинансирования неизвестному банку 15:10
- Россия не против продать "долг Януковича" третьей стране 14:17