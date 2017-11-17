ПриватБанк будет хранить наличные деньги НБУ

В ПриватБанке сообщили, что начали принимать наличные средства от Нацбанка

ПриватБанк начал выполнение функций по хранению наличности Национального банка Украины.

"Хранение средств НБУ в ПриватБанке обеспечено высокой технологичностью банка в области управления наличным оборотом и мощной разветвленной сетью хранилищ банка, достаточным классом их защиты", - сказано в сообщении пресс-службы ПриватБанка.

Напомним, ранее НБУ сообщил, что в рамках пилотного проекта начал передачу уполномоченным банкам на хранение своих запасов наличности. Планируется, что запасы наличности НБУ будут храниться в региональных подразделениях уполномоченных банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.

НБУ осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности в соответствии с требованиями положения № 389. К участию в отборе допускаются банки, которые предоставили соответствующие письменные обращения о намерении стать уполномоченными и соответствуют установленным критериям.

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