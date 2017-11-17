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В Украине может заработать электронный арест банковских счетов

17.11.2017 10:00
Министерство юстиции перенимает опыт Хорватии по введению электронных арестов банковских счетов, для улучшения ситуации с исполнением судебных решений
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министерство юстиции Украины собирается внедрять систему электронных арестов банковских счетов, опираясь на опыт Хорватии. Об этом заявил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник, сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, после введения в Хорватии электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. С начала 2011 г. из 8,1 млн документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество исполненных документов составило почти 7 млн (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).

"Это стало возможно благодаря тому, что Финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов", - отметил Олейник.

Заместитель министра юстиции Сергей Шкляр отметил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов критически необходимо Украине.

"Введение электронного ареста банковских счетов существенно поспособствует улучшению ситуации с исполнением судебных решений, ведь, несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично. А это занимает время и может привести к выводу средств со счетов должником. Поэтому я поддерживаю введение на законодательном уровне системы электронного ареста средств должников", - отметил Шкляр.

Он добавил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу. По словам замминистра, появление частных исполнителей наряду с государственными создаст конкурентную среду, благодаря чему будут предоставляться более качественные и эффективные услуги и сократятся сроки выполнения решений.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует запустить открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Минюст, банковская система
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