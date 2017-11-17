Наличные курсы валют: данные на 10:00

В пятницу, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,65 до 26,4835 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,12 коп - до 26,7405 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,63 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,83 коп и составляет 31,0630 грн, средний курс продажи - упал на 6,68 коп до 31,6175 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,0 коп и составляет 4,078 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,481 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4835 26,7405 0,4078 0,4481 31,0630 31,6175 Медиана 26,4850 26,7400 0,4250 0,4490 31,0750 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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