Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,70 до 26,4830 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,63 коп - до 26,7353 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,63 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,67 коп и составляет 31,0847 грн, средний курс продажи - упал на 6,70 коп до 31,6173 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,113 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,486 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4830 26,7353 0,4113 0,4486 31,0847 31,6173 Медиана 26,4750 26,7300 0,4245 0,4495 31,1000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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