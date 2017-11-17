Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,63 коп - до 26,7353 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,63 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,67 коп и составляет 31,0847 грн, средний курс продажи - упал на 6,70 коп до 31,6173 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,113 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,486 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,35 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,4830
|
26,7353
|
0,4113
|
0,4486
|
31,0847
|
31,6173
|
Медиана
|
26,4750
|
26,7300
|
0,4245
|
0,4495
|
31,1000
|
31,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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