Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 17 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,47/26,49*, к 12:00 котировки составили 26,485/26,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,47, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,52.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4433/0,4439, к 12:00 котировки составили 0,4441/0,4446.



Торги по евро начались с котировок 31,2054/31,2264, к 12:00 котировки составили 31,2364/31,2541.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.