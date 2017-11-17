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НБУ обновил методику расчета банками кредитных рисков

17.11.2017 15:41
Национальный банк расширил перечень обеспечения по активным банковским операциям
Фото - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень обеспечения, что является приемлемым для расчета банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. В частности, перечень дополнен местными гарантиями городских советов, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ дополнил перечень, исходя из действующих норм законодательства относительно полномочий городских органов власти по сбору доходов и имеющихся институциональных механизмов, снижающих риск их дефолта, которые в свою очередь согласуются с подходами по учету такого вида обеспечения, предусмотренными положениями Базельского комитета по банковскому надзору .

Соответствующие изменения в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска утверждены постановлением правления НБУ № 113 от 15 ноября 2017 года и вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, правление НБУ постановлением № 351 от 30.06.2016 утвердило "Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям". Цель нового положения - обеспечить полную и своевременную оценку банками величины кредитного риска, что должно способствовать корректному расчету их капитала и, в конечном итоге, усилит финансовую устойчивость банковского сектора.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, кредит, НБУ
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