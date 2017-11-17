НБУ обновил методику расчета банками кредитных рисков

Национальный банк расширил перечень обеспечения по активным банковским операциям

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень обеспечения, что является приемлемым для расчета банками размера кредитного риска по активным банковским операциям. В частности, перечень дополнен местными гарантиями городских советов, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ дополнил перечень, исходя из действующих норм законодательства относительно полномочий городских органов власти по сбору доходов и имеющихся институциональных механизмов, снижающих риск их дефолта, которые в свою очередь согласуются с подходами по учету такого вида обеспечения, предусмотренными положениями Базельского комитета по банковскому надзору .

Соответствующие изменения в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска утверждены постановлением правления НБУ № 113 от 15 ноября 2017 года и вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, правление НБУ постановлением № 351 от 30.06.2016 утвердило "Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям". Цель нового положения - обеспечить полную и своевременную оценку банками величины кредитного риска, что должно способствовать корректному расчету их капитала и, в конечном итоге, усилит финансовую устойчивость банковского сектора.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.