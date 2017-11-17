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Стельмах: Изъяв из оборота 700 млрд грн, НБУ уничтожил экономику

17.11.2017 15:48
Экс-глава Нацбанка считает, что НБУ с 2014 года проводил чрезмерно жесткую ограничительную политику
Владимир Стельмах

Владимир Стельмах, экс-глава Нацбанка и экс-глава набсовета Приватбанка, считает, что с 2014 г. НБУ под руководством Валерии Гонтаревой проводил чрезвычайно жесткую политику, которая привела к уничтожению банков и экономики. Об этом Стельмах заявил в интервью Finbalance.

"С 2014 г. под руководством Гонтаревой НБУ осуществлял чрезвычайно жесткую рестриктивную политику, изъяв из экономического оборота более 700 млрд грн. Результат - уничтожение банков и экономики", - заявил он.

По словам Стельмаха, представители МВФ говорили ему, что Фонд не давал таких рекомендаций.

"Значит, следует считать, что были какие-то другие соображения, чтобы провести "квазиденежную" реформу конфискационного типа. В результате у населения и бизнеса пропали сотни миллиардов сбережений", - подытожил Стельмах.

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Он также считает, что с 2011 г. НБУ стал "кэптивным банком" и перестал осуществлять независимую политику.

"На фоне девальвации и падения стоимости залогового имущества по кредитам, предоставленным заемщикам для банков, НБУ потребовал значительной докапитализации. Рефинансирование фактически не было. И здесь начали действовать еще и политические аспекты. Это особенно проявилось на ПриватБанке", - добавил Стельмах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Стельмах Владимир, НБУ, Гонтарева Валерия
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