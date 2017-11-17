Нацбанк меняет тарифы на депозитарные услуги
Национальный банк Украины с 22 декабря вводит новую гибкую систему тарификации депозитарных услуг и услуг по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Основной принцип тарификации при новой модели - тарифы будут устанавливаться в зависимости от себестоимости для различных продуктов и типов услуг, входящих в них.
"По модели, работавшей до сих пор, тариф на хранение обеспечивал 99,8% всех доходов депозитария НБУ. При этом тарифы на другие депозитарные услуги и услуги по депозитным сертификатам значительно ниже себестоимости или отсутствуют. Таким образом, клиенты, которые активно осуществляют операции с ценными бумагами, и клиенты, только хранят их и не проводят операции, платят одинаковую стоимость обслуживания. Кроме того, действующие тарифы сложные для расчета и непонятны", - сказано в сообщении регулятора.
Модель тарификации изменится следующим образом:
- Плата за хранение ценных бумаг будет рассчитываться в зависимости от средней номинально-амортизационной стоимости. До сих пор она рассчитывалась в зависимости от количества ценных бумаг и без учета их стоимости. Использование такой нерелевантной базы для расчета основного тарифа создавало различные условия для клиентов с одинаковыми размерами инвестиций в различные типы ОВГЗ.
- Существенно снизится ставка основного тарифа. Вместо текущей ставки в среднем 0,005% от средней номинально-амортизационной стоимости ценных бумаг за расчетный период, новый тариф составит 0,00034%.
- Перечень операций, которые может выполнять депозитарий Национального банка, будет расширен, а также будет введена тарификация групп операций. Например, появится тариф на обслуживание депозитарием Национального банка операций, выполняемых по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты" или "оплата против поставки ценных бумаг".
- В соответствии с мировой практикой будет введена тарификацию обслуживания учета и обращения депозитных сертификатов. Тариф будет покрывать стоимость обслуживания инфраструктуры для этого инструмента. Например, стоимость учета составит 0,00057% от средней номинальной стоимости депозитных сертификатов за расчетный период.
- Появятся тарифы к новым продуктам, которые готовятся к запуску в ближайшее время.
"Новые тарифы вполне коррелируют с рыночными ценами в Украине и тарифам ведущих депозитариев европейских стран, а также является одним из шагов к будущей передачи функций депозитария НБУ в Национальный депозитарий Украины", - добавили в НБУ.
Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен отказаться от чеканки мелких монет.
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