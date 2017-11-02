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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

02.11.2017 10:24
В четверг курс доллара незначительно вырос по сравнению со средой
Фото - iStock/Global Images Ukraine

В четверг, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,52 коп до 26,7385 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,62 коп - до 26,9655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,85 грн, минимальный курс продажи - 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,57 коп и составляет 31,0150 грн, средний курс продажи - вырос на 3,42 коп до 31,5215 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,4 коп и составляет 4,314 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,654 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн. 

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,7385

26,9655

0,4314

0,4654

31,0150

31,5215

Медиана

26,7500

26,9600

0,4430

0,4650

31,0250

31,5000

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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