Банковская система Украины вышла в прибыль

За январь-сентябрь 2017 года чистая прибыль банковской системы Украины составила 1,41 млрд грн

За три квартала 2017 г. чистая прибыль после налогообложения банковской системы Украины составила 1,41 млрд грн, без учета неплатежеспособных банков. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

При этом по итогам первого полугодия 2017 г. чистый убыток банковской системы составил 1,85 млрд грн.

"Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале положительного финансового результата в размере 3,25 млрд грн. Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банков в резервы - 6,18 млрд грн., вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года. Среди других положительных тенденций третьего квартала - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания", - сказано в сообщении регулятора.

В отчетном периоде процентные ставки по кредитам населению незначительно сократились, но меньшими темпами, чем происходило снижение ставок по депозитам.

Среди групп банков за девять месяцев 2017 г. прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки - 2,15 млрд грн (без учета ПриватБанка) и банки с частным капиталом - 0,91 млрд грн. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд грн из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил минус 6,28 млрд грн.

Из 88 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября - 71 оказался прибыльным с совокупной чистой прибылью в размере 12,41 млрд грн, 17 банков - убыточные с совокупным чистым убытком в 10,98 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в сентябре банки сократили объем неработающих кредитов.

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