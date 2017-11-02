Межбанк открылся котировками доллара 26,89/26,91

Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,91

В четверг, 2 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,91 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4628/0,4635.



Торги по евро начались с котировок 31,2918/31,3124.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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