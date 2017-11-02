Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Сегодня курс американского доллара незначительно растет

В четверг, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,30 коп до 26,7663 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,63 коп - до 26,9757 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,87 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,07 коп и составляет 31,0400 грн, средний курс продажи - вырос на 6,37 коп до 31,5510 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,265 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,6 коп до 4,660 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*











USD





RUB





EUR









покупка





продажа





покупка





продажа





покупка





продажа









Средний курс





26,7663





26,9757





0,4265





0,4660





31,0400





31,5510









Медиана





26,7750





26,9700





0,4375





0,4650





31,1000





31,5100









*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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