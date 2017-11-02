Наличные курсы валют (данные на 12:00)
В четверг, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 4,30 коп до 26,7663 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,63 коп - до 26,9757 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,87 грн, минимальный курс продажи - 26,92 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,07 коп и составляет 31,0400 грн, средний курс продажи - вырос на 6,37 коп до 31,5510 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,265 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,6 коп до 4,660 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7663
|
26,9757
|
0,4265
|
0,4660
|
31,0400
|
31,5510
|
Медиана
|
26,7750
|
26,9700
|
0,4375
|
0,4650
|
31,1000
|
31,5100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus