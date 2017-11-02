Прибыль банка Ахметова выросла в три раза
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) по итогам девяти месяцев заработал 764 млн грн чистой прибыли, что почти втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении банка.
Операционный доход банка составил порядка 3 млрд грн, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 50% до 2,2 млрд грн, а чистый комиссионный доход вырос на 28%, достигнув 883 млн грн.
Активы ПУМБ превысили 44 млрд грн. Кредитный портфель составил 24,9 млрд грн.
По данным финотчетности, с начала года обязательства ПУМБ сократились на 3% до 39,3 млрд грн. Средства клиентов увеличились на 5% с начала года и составили 35 млрд грн. Собственный капитал вырос на 21 %, превысив 4,9 млрд грн.
Напомним, в первом полугодии ПУМБ получил 592,9 млн грн чистой прибыли против 46 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.
ПУМБ основан в 1991 году. Принадлежит промышленно-финансовой группе СКМ миллиардера Рината Ахметова. По итогам 2015 года ПУМБ получил рекордный убыток в размере 1,7 млрд грн.
После национализации Приватбанка ПУМБ стал самым крупным банком с частным украинским капиталом. Председатель правления ПУМБа Сергей Черненко утверждает, что самые тяжелые времена 2014-2016 гг. банк успешно пережил.
По данным НБУ, за три квартала 2017 года чистая прибыль после налогообложения банковской системы Украины составила 1,41 млрд грн.
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