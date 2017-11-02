Прибыль банка Ахметова выросла в три раза

ПУМБ отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2017 года

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) по итогам девяти месяцев заработал 764 млн грн чистой прибыли, что почти втрое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в сообщении банка.

Операционный доход банка составил порядка 3 млрд грн, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 50% до 2,2 млрд грн, а чистый комиссионный доход вырос на 28%, достигнув 883 млн грн.

Активы ПУМБ превысили 44 млрд грн. Кредитный портфель составил 24,9 млрд грн.

По данным финотчетности, с начала года обязательства ПУМБ сократились на 3% до 39,3 млрд грн. Средства клиентов увеличились на 5% с начала года и составили 35 млрд грн. Собственный капитал вырос на 21 %, превысив 4,9 млрд грн.

Напомним, в первом полугодии ПУМБ получил 592,9 млн грн чистой прибыли против 46 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.

ПУМБ основан в 1991 году. Принадлежит промышленно-финансовой группе СКМ миллиардера Рината Ахметова. По итогам 2015 года ПУМБ получил рекордный убыток в размере 1,7 млрд грн.

После национализации Приватбанка ПУМБ стал самым крупным банком с частным украинским капиталом. Председатель правления ПУМБа Сергей Черненко утверждает, что самые тяжелые времена 2014-2016 гг. банк успешно пережил.

По данным НБУ, за три квартала 2017 года чистая прибыль после налогообложения банковской системы Украины составила 1,41 млрд грн.

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