Межбанк закрылся котировками доллара 26,93/26,95

Торги по доллару закрылись ростом котировок

В четверг, 2 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,89/26,91, к закрытию котировки составили 26,93/26,95

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные - 26,95.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4628/0,4635, к закрытию котировки составили 0,4620/0,4628.

Торги по евро начались с котировок 31,2918/31,3124, к закрытию котировки составили 31,4057/31,4263.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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