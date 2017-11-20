Официальные курсы банковских металлов на 20.11.2017

Нацбанк Украины установил на 20 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340208,53 грн;

серебро - 4527,37 грн;

платина - 246706,50 грн;

палладий - 260486,03 грн.

Напомним, на 17 ноября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 338898,01 грн;

серебро - 4511,58 грн;

платина - 248083,93 грн;

палладий - 259733,55 грн.

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