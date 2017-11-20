Бывшая жена Боголюбова отсудила у ПриватБанка 500 млн грн
Октябрьский райсуд Днепра своим решением от 5 сентября 2017 года частично удовлетворил иск Елены Боголюбовой к ПриватБанку. Суд разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с банка в пользу Боголюбовой $15,7 млн, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.
Сообщается, что Национальный банк Украины (вместе с Фондом гарантирования фигурирует в деле в качестве третьего лица) и ПриватБанк подали апелляционные жалобы на это решение.
Издание узнало о решении суда первой инстанции из постановления Апелляционного суда Днепропетровской области, тогда как текст непосредственно решения Октябрьского райсуда Днепра засекречен.
Как отмечается в судебных материалах, по данным Боголюбовой, 22 декабря 2016 года ее средства на счетах в ПриватБанке были списаны (о чем ей стало известно из системы Приват24), хотя она не предоставляла соответствующих указаний.
Ранее экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации ПриватБанка были списаны (принудительно конвертированы в акции банка) в том числе вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.
Ранее Боголюбов потребовал от правительства Украины возврат потерянных средств в ПриватБанке.
До национализации ПриватБанка Боголюбов владел 33,25% акций ПриватБанка.
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