Наличные курсы валют: данные на 10:00

В понедельник, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,10 до 26,4940 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,37 коп - до 26,7490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,69 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,67 коп и составляет 31,0280 грн, средний курс продажи - упал на 5,73 коп до 31,5600 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,070 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,510 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,37 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4940 26,7490 0,4070 0,4510 31,0280 31,5600 Медиана 26,5000 26,7500 0,4200 0,4500 31,0000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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