Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 20 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,48/26,50*, к 12:00 котировки составили 26,46/26,48

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,48, максимальные - 26,52.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4466/0,4475, к 12:00 котировки составили 0,4467/0,4473.



Торги по евро начались с котировок 31,1563/31,1772, к 12:00 котировки составили 31,2148/31,2384.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.