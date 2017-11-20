Ставки по валютным депозитам стоят на месте
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне незначительно снизились. Ставки по депозитам в долларах и евро не претерпели изменений. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.11.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки для гривневых сбережений ОТП Банк и Аккорд. ПУМБ повысил ставки для гривневых вкладов.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.11.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,79%
|
8,15%
|
9,43%
|
11,64%
|
12,13%
|
12,27%
|
USD
|
1,02%
|
0,99%
|
1,35%
|
2,17%
|
2,79%
|
3,13%
|
EUR
|
0,67%
|
0,62%
|
0,89%
|
1,43%
|
1,93%
|
2,32%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на период от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,13%). Подешевели депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 12,27%). А бессрочные сбережения упали в цене на 0,01 п.п. до 7,79% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. Доходность вкладов периодом от 3 до 6 месяцев составляет 1,64% годовых, а 1 до 3 месяцев - 9,43% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 1,02% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца также не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,35% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев составляет 2,17% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,79% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев - 3,13% годовых.
Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений составляет 0,67% годовых. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,62% годовых. Стоимость депозитов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 0,89% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 1,43% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев составляет 1,93% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев предлагают 2,32% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.11.17
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