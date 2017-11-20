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Ставки по валютным депозитам стоят на месте

20.11.2017 13:14
Доходность валютных вкладов не изменилась, гривневые депозиты подешевели

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне незначительно снизились. Ставки по депозитам в долларах и евро не претерпели изменений. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 20.11.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки для гривневых сбережений ОТП Банк и Аккорд. ПУМБ повысил ставки для гривневых вкладов.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 20.11.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,79%

8,15%

9,43%

11,64%

12,13%

12,27%

USD

1,02%

0,99%

1,35%

2,17%

2,79%

3,13%

EUR

0,67%

0,62%

0,89%

1,43%

1,93%

2,32%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на период от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,13%). Подешевели депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 12,27%). А бессрочные сбережения упали в цене на 0,01 п.п. до 7,79% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. Доходность вкладов периодом от 3 до 6 месяцев составляет 1,64% годовых, а 1 до 3 месяцев - 9,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 1,02% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца также не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,35% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев составляет 2,17% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,79% годовых. Стоимость вкладов на период  свыше 12 месяцев - 3,13% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений составляет 0,67% годовых. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,62% годовых. Стоимость депозитов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 0,89% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 1,43% годовых. Доходность депозитов на период  от 6 до 12 месяцев составляет 1,93% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев предлагают 2,32% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной  программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 20.11.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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