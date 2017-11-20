В Киеве хакеры украли 10 млн грн с банковских карт - СБУ
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов, в частности государственных банков. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.
Правоохранители заявляют, что злоумышленники получали доступ к информации для дублирования реквизитов платежных карт.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки, используя специальные технические средства негласного получения информации, "считывали" банковские карты клиентов, похищая реквизиты доступа.
Также злоумышленники через вредоносное ПО заражали информационные сети банков для получения несанкционированного доступа к данным.
По предварительной информации, хакеры успели украсть более 10 млн грн с более чем 1,5 тыс. банковских карт.
Во время обысков обнаружена компьютерная техника с перепиской хакеров, а также - специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карты, подтверждающие проведение нелегальных сделок.
Правоохранители изъяли 1,2 млн грн, пистолеты Макарова, ТТ, автомат Калашникова с глушителями и большое количество патронов к ним.
Четырем лицам объявлено о подозрениях. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.
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