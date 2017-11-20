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ПроКредит Банк получит кредит от ЕБРР в гривне

20.11.2017 16:56
В ЕБРР отметили, что для учреждения это будет один из первых кредитов, выданный украинскому банку в гривне
Фот о- пресс-служба НБУ

ЕБРР предоставит кредит в гривне ОАО ПроКредит Банк Украина на четыре года на сумму, эквивалентную $25 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР.

"Для ЕБРР это станет одним из первых кредитов в гривне для коммерческих банков в Украине и первым синтетическим финансированием в местной валюте, захеджированным через валютный своп с Фондом ТCX. Этот механизм позволит обеспечить кредитование МСП в Украине в местной валюте", - сказано в сообщении.

В ЕБРР отмечают, что грантовое финансирование, предоставленное Инвестиционным фондом соседства ЕС, поможет уменьшить процентную ставку хеджирования валютного риска, что соответственно снизит стоимость финансирования в гривне.

Расположенный в Нидерландах фонд TCX является специальным фондом, который предлагает внебиржевые деривативы для хеджирования валютных рисков и рисков изменения процентных ставок. Его акционерами являются большинство крупных мировых финансовых учреждений развития и ряд специализированных микрофинансовых инвесторов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПроКредит Банк, ЕБРР
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